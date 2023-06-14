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Kırıkkale'de Sağanak Yağış Sel Oldu

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Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Sağanak yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Kırıkkale'de öğlen sonrası kuvvetli yağan sağanak, köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Keskin, Çelebi ve Karakeçili ilçelerine bağlı birçok köyde etkili olan yağış sele dönüştü ve tarım arazilerinin büyük bir bölümü zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları bazı grup yollarını da bir süre araç trafiğine kapadı. Yoldan geçen bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

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