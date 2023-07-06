Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
H.S. idaresindeki 34 BUV 563 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı 71 AY 901 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel