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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

H.S. idaresindeki 34 BUV 563 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı 71 AY 901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

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