Kırıkkale'de Mahalli İdareler Seçimlerinde Evde Sağlık Hizmeti Verilecek

Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde, evde sağlık hizmeti alan, hareket etme zorluğu çeken ve oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek seçmenler, müdürlüğü ait ambulans ve personel hizmetiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Pazar günü kentte 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personel sahada görev alacak.