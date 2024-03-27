Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Mahalli İdareler Seçimlerinde Evde Sağlık Hizmeti Verilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde, evde sağlık hizmeti alan, hareket etme zorluğu çeken ve oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek seçmenler, müdürlüğü ait ambulans ve personel hizmetiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Pazar günü kentte 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personel sahada görev alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli? Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldıran kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı İbrahim Yıldıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Merkez adayı Semiha Şahin kimdir? Fatih Taşlı kimdir? CHP Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı Kaç yaşında, nereli? Hasan Aktaş kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Günyüzü Belediye Başkan adayı Hasan Aktaş kaç yaşında, nereli? Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Kangal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Kangal adayı Nalan Güneş kimdir? Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title