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Kırıkkale'de Kara Yolları Tabelasına Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin paylaşımını tespit ederek operasyon düzenledi ve zanlıyı yakaladı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, kanuna muhalefet ve kamu malına zarar verme suçlarından sorumlu tutulacak.

Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İ.Ö'nün Çullu Mahallesi'nde kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla İ.Ö'yü kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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