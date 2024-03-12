Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Kırıkkale'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere ödüller verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.

Kırıkkale'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Mehmet Makas, programda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletine tarihini anlatarak istikamet çizdiğini söyledi.

O istikametin öncelikle geçmişin unutulmaması olduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"Bu milletin nereden nereye geldiğini, tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü ve mücadelesini unutmayacağız. Niye, aynı hatalara düşmemek adına. İstiklal Marşı'mızı mısra mısra, harf harf hem kendi zihnimize hem de evlatlarımızın zihnine nakşedeceğiz. Akif, İstiklal Marşı'nda hürriyeti, mücadeleyi anlatıyor. Yine farklı mısralarında ve İstiklal Marşı'nda da olsa bir ve beraber olmayı da öngörüyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken çok hassas dönemlerden geçiyoruz."

Makas'ın konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler tarafından "Korkma" adlı oratoryonun sahnelendiği programa, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Kırıkkale Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Kırıkkale Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title