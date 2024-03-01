Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.D. (78) idaresindeki 06 DY 0311 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.