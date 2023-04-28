Kırıkkale'de çiftçilere yerel tohum dağıtıldı

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Yerel Tohumların Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında vatandaşlardan toplanan yerel tohumlar, sürdürülebilir üretim döngüsünün sağlanması amacıyla üreticilere dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, dünya nüfusunun 7 milyarı aştığını, bu insanları doyurmanın geleceğin en büyük kaygıları arasında yer aldığını söyledi.

Bu kadar insanın doyurulması için tohumların genetiğiyle oynanmaya başlandığını aktaran Kurnaz, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan da genetik olarak modifiye ettiğimiz ürünler ve gıdaların ardından sağlık sorunları gibi pek çok konu gündeme geldi. Ancak bu süreçte bizim bir avantajımız var. Ata ve yerel tohumlarımızı korumamız lazım. Tarım toplumuna geçen ilk coğrafya bizim ülkemiz. Bu silsile içerisinde ata ve yerel tohumlar bir elemeden geçerek bugüne kadar hastalıklara ve savaşlara rağmen varlığını sürdürmüş. Son yıllarda tüm dünyada gen bankaları kurulmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Herkes orijinal ve yerel kayıtlarına dönmek için uğraşıyor."

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, üreticilerden toplanan tohumların bir kısmının tohum olarak muhafaza edildiğini, bir kısmının da fide üretimine ayrıldığını dile getirdi.

Üretilen fideleri mayıs ayında üreticilerle paylaşacaklarını anlatan Yılmaz, bugün de baklagil tohum çeşitlerini çiftçilere dağıtarak üretimine başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere yerel tohumlar dağıtıldı.

Kırıkkale'de geçen yıl başlatılan projeyle geçmişten miras kalan tohumların ortaya çıkarılması, yöreye ait çeşitlerin toplanılarak yerelde ve tohum gen bankasında muhafaza altına alınması, özlenen tatların yeniden sofralarda yerini alması ve üretiminin devamlılığının sağlanmasıyla yerel tohumlar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında sahada yapılan çalışmalar sonucu 120 çiftçiden 16 türe ait 56 çeşit sebze ve baklagil tohumu tespit edilerek toplandı ve kayıt altına alındı.

Teknik elemanların gözetiminde çiftçiler tarafından üretimi yapılacak ürünlerin tohumlarının bir kısmı da Türkiye Tohum Gen Bankası'nda muhafaza altına alınacak.