Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 18 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 9'u hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 728 kişi ve 135 araç sorgulandı.

Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, 4,55 gram esrar ve 15 sentetik hap ele geçirildi.