Kırıkkale'de 8 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 16 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 8'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 831 kişi ve 84 araç sorgulandı.

Faili meçhul 6 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.