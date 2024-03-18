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Kırıkkale'de 8 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 16 zanlı yakalandı ve 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 16 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 8'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 831 kişi ve 84 araç sorgulandı.

Faili meçhul 6 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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