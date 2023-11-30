Kırıkkale'de 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinin deposunda bulunan 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir iş yerinin Yenimahalle'deki deposunda arama gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları ölçümde, depodaki varillerde bulunan 350 litre yakıtın kaçak olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.