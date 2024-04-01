Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Önal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Önal 48 bin 824, AK Parti adayı Mehmet Saygılı 22 bin 605 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,75 )