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Kırgızistan ve Pakistan cumhurbaşkanları, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi

Kırgızistan ve Pakistan cumhurbaşkanları, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'yi Issık Göl bölgesinde karşıladı. Liderler, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirecek Ortak Bildiri'ye imza attı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov ile Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Issık Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.

"Pakistan, Güney Asya'daki güvenilir ve öncelikli ortağımızdır"

Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede, yüzyıllardır süregelen dostluk ve karşılıklı saygı bağlarına dikkati çekerek, "Pakistan'ı Güney Asya'da güvenilir ve öncelikli bir ortak olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmenin ülkelerimiz arasındaki işbirliğine yeni bir boyut katacağına ve siyasi diyaloğu güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ise Kırgızistan ile yakın işbirliğine bağlılığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi ve kültürel bağlara dayalı sağlam bir temele oturduğunu belirtti.

Zardari, iki halk arasındaki köklü geçmişe değinerek, "Coğrafi yakınlık ve kıtadaki ortak miras, tarihsel olarak iki halkı bir araya getirmiştir. Bugün ortaklığımızı daha da güçlendirmek ve derinleştirmek için önümüzde hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından iki lider, Kırgızistan ile Pakistan arasında stratejik ortaklığın kurulmasının temelini oluşturacak ve ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğini derinleştirmenin ana ilkelerini belirlemeyi amaçlayan Ortak Bildiri'ye imza attı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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