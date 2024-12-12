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Kırgızistan ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Kırgızistan ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Bişkek'te bir araya geldi. Görüşmelerde turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi alanlarda işbirliğinin artırılması ve ekonomik anlaşmaların imzalanması konuları ele alındı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulubayev, ülkeye resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Özellikle turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere enerji alanlarındaki işbirliğinin artırılmasının ele alındığı görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik ve yatırım anlaşmalarının imzalanması ve iş forumlarının düzenlenmesi için ortak çaba sarf edileceğinin altı çizildi.

Görüşmelerin ardından Kulubayev ve Radman, iki ülke arasında işbirliğini öngören protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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