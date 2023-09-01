Kırgızistan'da TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev "Danaker Devlet Nişanı"na layık görüldü

Kırgızistan'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'in devlet nişanına layık görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Raev'e, "Danaker Devlet Nişanı" verilmesine ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Raev'in, Kırgızistan'ın 32. bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle, mesleki hayatındaki büyük başarıları ve ülkenin sosyoekonomik, entelektüel ve kültürel potansiyelinin geliştirilmesine önemli katkılarından dolayı Danaker Devlet Nişanı'na layık görüldüğü ifade edildi.

Ülkesinde kültür ve devlet adamı olarak tanınıyor

Raev, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Kara-Suu ilçesinin Jooş köyünde 13 Temmuz 1958'de dünyaya geldi.

Kırgızistan Devlet Üniversitesi (KDÜ) Gazetecilik Bölümünden 1984'te mezun olan Raev, 1977-1979 yıllarında askerlik görevini yerine getirdi.

"Kırgızistan Kültürü" adlı gazetede 1979'da iş hayatına atılan Raev, 2002'ye kadar çeşitli devlet gazetelerinde muhabirlik ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Raev, 2002-2020 yıllarında dönemin hükümetlerinde, eğitimin yanı sıra kültür bakanlıklarında çalışmalarda bulunarak çeşitli komisyonların başkanı, bakan yardımcısı ve bakan oldu.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilmeden önce Raev, 2020'den itibaren Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Kırgızistan'da çok sayıda hikaye, roman, drama ve şiir yazarlığıyla tanınan, 14 devlet, vakıf ve uluslararası ödülün sahibi olan Raev 2011'de "halk yazarı" unvanına layık görüldü.

Raev, Toz Yolu (1988), Güneşte Bir Çocuk (1991), Kraliçe'nin Gözyaşları (2008), Haftanın Beşinci Günü (2011), Taç (2012), Pusu (2019) adlı hikayeleri, Cenaze (2013), Kara (2015), Haftanın Beşinci Günü (2017), Sel (2018), Tımarhane (2018) romanlarını yazdı; Ah, Kızlar (1990), Güneşte Bir Çocuk (1990), Bir Duvar (1992), Kadın (1993), Kaşar (1998), Ben Hazırım (1999), İshak Razzakov (2000), Kraliçelerin Ağlaması (2001), Mekke'ye Giden Uzun Bir Yol (2011), Suflör (2015), Yırtıcı Kuş (2016) adlı tiyatro eserlerini kaleme aldı.

Kurmancan-Datka, Son gün, Ağabey ve Kadın adlı sinema filmlerinin senaryolarını yazan Raev, 2016'da Antistandart adlı bir şiir kitabı çıkardı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından 2021'de Birlik Madalyası ile ödüllendirilen Raev, 12 Nisan 2022 tarihinde TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini Düsen Kaseinov'dan devir aldı.

TÜRKSOY Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu.

TÜRKSOY, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.

Danaker Ödülü

Danaker Devlet Nişanı, cumhurbaşkanı tarafından 1999'dan bu yana halklar arasında barış, dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkısı olan devlet adamlarına veriliyor.

Kırgızistan'da 2010'da iktidar değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Kırgızistan halkına ve devletine katkılardan dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Şubat 2011'de Danaker Devlet Nişanı takdim etmişti.