Haberler

Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Kökbörü Arena'da yapılan kökbörü müsabakaları, Batılı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kırgız yetkililer, atın ve takım oyununun önemini vurgularken, müsabakalar 6 Eylül'de final maçlarıyla sona erecek.

ÇOLPON- Kırgızistan'da Türk dünyasının en eski ve köklü ata sporları arasında yer alan, Türkiye'de "oğlak kapmaca", Kırgızistan'da "kökbörü", Kazakistan'da ise "kökpar" olarak bilinen geleneksel spor oyunları yoğun ilgi gördü.

Issık Göl kıyısında devam eden 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kökbörü Arena'da kökbörü müsabakaları yapıldı.

Oyun boyunca sergilenen kıyasıya rekabet ve sporcuların at üstündeki ustalıkları tribünleri dolduran izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Ziyaretçiler arasında Batı ülkelerinden gelen turistlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Kırgızistan Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Beden Kültürü ve Spor Ajansı Başkanı Urmat Asambayev, kökbörü müsabakalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ata verilen önemi vurgulayarak, atın Kırgızlar için bağımsızlığın ve cesaretin göstergesi, göçebelerin kanadı olduğunu söyledi.

Asambayev, Kırgız kültüründe at oyunlarının gençleri hayata hazırladığını, onlara cesaretli olmayı, atı anlamayı ve güven duymayı öğrettiğini vurguladı.

Kökbörünün bireysel bir başarıdan ziyade takım çalışmasına dayandığını belirten Asambayev, "Kökbörüde bir oyuncu değil, takım başarılı olur. Birlik, taktik ve atla olan muhabbet başarıyı getirir. Demek ki kökbörü bize çok sayıda ders verir. Bugünkü kökbörü oyununda atalarımızın tecrübesini görüyoruz. Kökbörü oyunu Kırgız'ın gururudur, gelişmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalara 7 kökbörü takımı katılıyor

Devlet Beden Kültürü ve Spor Ajansı Başkanlığı Kökbörü Arena ve Hipodrom İşletmesi Temsilcisi Aydarbek Aytmatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Issık Göl kıyısında devam eden müsabakalara 7 takımın katıldığını belirtti.

Kökbörü oyunlarını izleyen Brezilyalı Sofia Odasso, Issık Göl'e aşık olduğunu ve kökbörünün harika bir oyun olduğunu söyledi.

Leticia Pavim de "Kökbörü açılış töreninde çok duygusal bir an olduğu ve oyunun çok çılgın ve heyecan verici olduğu için ağladım bile. Kırgızistan ve Orta Asya kültürüyle çok eğleniyoruz ve çok şey öğreniyoruz." dedi.

Eduardo Martins ise "Issık Göl bölgesi gerçekten çok güzel bir yer. Tüm dağlar muhteşem. Brezilya'da bu tür bir spor yok, bu yüzden her şey çok farklı, her şey çok özel." diye konuştu.

Oyunları eşiyle birlikte izleyen ABD'li Jeff Dibin, "Michigan'dan, bunu görmek için çok uzun bir yol kat ettik, bu yüzden inanılmaz derecede şanslıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Evet, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. İnanılmaz bir kültür, kökbörü oyununu keşfetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kökbörü müsabakaları 6 Eylül'deki final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Rusya gece yarısı düğmeye bastı! Limanlar ve gemiler vuruldu
Panel kullanan avukatlara dev operasyon! Çok sayıda hukuk bürosuna baskın düzenlendi

Avukatlara dev operasyon! Çok sayıda hukuk bürosuna baskın düzenlendi
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza