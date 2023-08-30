Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Büyükelçiliğin Misyon Şefi Yardımcısı Şifa Gökberk Kutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.
Askeri Ataşe Albay Ertan Önal da buradaki konuşmasında, "Bugün mazisi şan ve şerefle, zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kutsal vatan topraklarımıza işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri günüdür." dedi.
Önal, "Bugün İstiklal Mücadelesi uğrunda 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de büyük kahramanlık destanı yazılarak eşsiz bir zaferle sonuçlanan büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesinin yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.