Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yabancı şirketlerin ülke yasalarına uymasını istedi:

ÇOLPON- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin ortaklığı bulunan işletmeler de dahil olmak üzere tüm yabancı şirketlerin Kırgızistan yasalarına uymaları, Kırgız halkının gelenek ve kültürüne saygı göstermeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, ŞİÖ üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için Çolpon-Ata şehrinde bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Kırgızistan'ın yatırımcılar için elverişli koşullar yarattığını ve gerekli yatırım iklimini sağladığını kaydeden Caparov, "Çin ortaklığı bulunanlar da dahil olmak üzere tüm yabancı şirketlerin Kırgızistan mevzuatına kesinlikle uymaları, Kırgız halkının gelenek ve kültürüne saygı göstermeleri ve faaliyetlerini hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerine göre yürütmeleri gerekiyor." dedi.

Caparov, ulaştırma, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesinin Kırgızistan'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınması, yeni iş imkanlarının yaratılması ve vatandaşların refahının artırılması için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ülkesinin Kırgızistan'ın dinamik ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlayan reform programına büyük değer verdiğini söyledi.

Wang Yi, Kırgızistan'ın üst düzey anlaşmaları uygulamaya yönelik kararlılığını vurgulayarak, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinden dolayı Caparov'a tebriklerini iletti.

Kaynak: AA