Kaş'ta Kınık Tarım Fuarı düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarını, sektör temsilcileri ve bölge protokolü ziyaret etti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Genel Sekreter Mesut Bakar ile fuar alanında incelemelerde bulunarak, stantları gezdi. Heyet, üreticiler ve firma temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, tarımın bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Özen, üreticilerin emeğinin bölgenin en önemli gücü olduğunu ifade ederek, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması ve katma değerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fuarların yeni işbirlikleri ve ticari bağlantılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Batı Antalya, tarımsal üretim olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda bölgemizde düzenlenen fuarlar, tarımsal üretimdeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri çiftçilerimizle buluşturuyor olmasından dolayı önemli buluyoruz. Kınık Tarım Fuarı da üreticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KUTSO heyeti, fuar alanında üyelerinin stantlarını da ziyaret ederek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.