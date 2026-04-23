Kaş'ta Kınık Tarım Fuarı düzenlendi

Kaş'ta Kınık Tarım Fuarı düzenlendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarı'na katılan KUTSO heyeti, tarımın bölge ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti. Başkan Fahri Özen, fuarın yeni işbirlikleri ve ticari bağlantılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarını, sektör temsilcileri ve bölge protokolü ziyaret etti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Genel Sekreter Mesut Bakar ile fuar alanında incelemelerde bulunarak, stantları gezdi. Heyet, üreticiler ve firma temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, tarımın bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Özen, üreticilerin emeğinin bölgenin en önemli gücü olduğunu ifade ederek, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması ve katma değerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fuarların yeni işbirlikleri ve ticari bağlantılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Batı Antalya, tarımsal üretim olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda bölgemizde düzenlenen fuarlar, tarımsal üretimdeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri çiftçilerimizle buluşturuyor olmasından dolayı önemli buluyoruz. Kınık Tarım Fuarı da üreticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

KUTSO heyeti, fuar alanında üyelerinin stantlarını da ziyaret ederek üreticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Haberler.com
500

İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı

Doğum izni müjdesinin detayları! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı