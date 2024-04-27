Kilis'te Traktör Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Kilis'te meydana gelen traktör kazasında, traktörün bariyerlere çarpması sonucu römorkta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te traktörün bariyeri çarpması sonucu römorkta bulunan 3 kişi yaralandı.
Mennan V. yönetimindeki 79 AAJ 179 plakalı traktör, Kilis-İslahiye kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasındaki römork yerinden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün römorkunda bulunan Ahmet D, Mustafa D. ile Mustafa V. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.