Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

M.C. yönetimindeki kamyonet, Kilis- Gaziantep kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, takibe aldıkları kamyoneti kovalamaca sonucu Kilis'e bağlı Uzunlu köyü civarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Gaziantep, Kamyonet, Sigara, Kilis, Güncel, Haberler

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