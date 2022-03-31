Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
GAZİANTEP (AA) - Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
M.C. yönetimindeki kamyonet, Kilis- Gaziantep kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, takibe aldıkları kamyoneti kovalamaca sonucu Kilis'e bağlı Uzunlu köyü civarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel