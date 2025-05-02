Kilis'te Kız Floor Curling Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, 8 ay önce okul bünyesinde Floor Curling takımı kurmak için çalışma başlattı.

6. sınıf öğrencilerinden kurduğu Yıldız Kızlar Takımı ile çalışmalara başlayan Çelik, 8 ay içerisinde öğrencilerinin yoğun çalışması ile başarılı sonuçlara ulaştı.

Gaziantep'te 17-21 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Floor Curling Bölge Şampiyonası'nda birinci olan takım, bu ay sonunda yapılacak Türkiye şampiyonasında birincilik elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdem Çelik, AA muhabirine, Floor Curling sporunun Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

"Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Öğrencilerinin bu spora karşı ilgili olduğunu ifade eden Çelik, aralarında milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını kaydetti.

Denizli'de 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Floor Curling Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Öğrencilerime güveniyor ve inanıyorum." dedi.

Takımın oyuncularından Tuana Ay, Türkiye şampiyonu olmak için sürekli antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Öğretmenim sayesinde bu sporla tanıştım. Daha sonra bu sporu çok sevdim. Akıl ve zeka gerektiren eğlenceli bir spor, severek oynuyorum. İlerde bu sporda gelişerek antrenör olmak istiyorum." dedi.

Fatime Zehra Sellüm de, Floor Curling'in odaklanma gerektiren bir spor olduğunu, ilerde milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtti.