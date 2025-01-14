Kilis Jandarma Komutanı Albay Coşkun, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Coşkun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oylayan Coşkun, "Haber"de Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Günlük Hayat"ta Beytullah Eles'in "Halı motifi", "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesini seçti.

Fotoğrafları beğendiğini belirten Coşkun, AA çalışanlarına başarı diledi.