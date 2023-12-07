KİLİS'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, vatandaşlar, mehteran ve atlı birlik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, vatana yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarının aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı kente sokmayarak tarihte benzeri az görülen bir destan yazdığını söyledi.

Ramazan, 102 yıl önce yazılan bu destanın Kilisliler için gurur ve sevinç kaynağı olduğunu belirterek, 102 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar, bugün bizlerin çalışma azminde ve kararlılığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in, 7'inci Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de 'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' sözü, daha istiklal mücadelesinin başında Kilis'in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermiştirdedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okumasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, 6'ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.