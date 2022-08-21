Kilis haber... Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Kilis gündem haberi: Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Kilis Güncel Haberler

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