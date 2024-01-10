Kılıçdaroğlu: Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun geleceği yoktur

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken; özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların daima yanlarında olduğumu belirterek bir kez daha hatırlatıyorum. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun geleceği yoktur... Artık herkes şunu çok iyi anlamalıdır: Üniversitelerinin bilgi üretmesine engel olanlar, ülkelerine karşı ihanet içindedirler" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi direnişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla X hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan müdahalenin üçüncü yılı dolarken; özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için direnen tüm akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanların daima yanlarında olduğumu belirterek bir kez daha hatırlatıyorum. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir toplumun geleceği yoktur... Artık herkes şunu çok iyi anlamalıdır: Üniversitelerinin bilgi üretmesine engel olanlar, ülkelerine karşı ihanet içindedirler."