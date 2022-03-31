AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA ziyareti kapsamında Akhisar ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin önü aydınlıktır. Herkesin bunu bilmesini isterim. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her vatandaşımız 'İyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye'yi yönetiyorlar. İyi ki Türkiye'ye barış geldi' diyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya geldi. Kahvehane, pastane ve dükkanları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti, daha sonra ilçede ev kadınlarıyla bir araya geldi.