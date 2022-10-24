Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılışına katılacak mı? CHP'den açıklama var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıkladı. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun programa katılmayacağını duyurarak, "Doğru yapılan her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce de söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelse seve seve katılır, ayakta alkışlardık. Davetin Saray'dan gelmesi, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

DAVET EDİLDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün bazı medya organlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açılışa davet edildiği iddia edilmişti. Bugün CHP MYK sonrasında partisi adına açıklamalarda bulunan Sözcü Faik Öztrak, merak edilen konu hakkında da konuştu.

"DAVET ŞİRKETTEN GELSEYDİ SEVE SEVE KATILIRDIK"

Davet geldiğini doğrulayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Togg'un fabrika açılışına katılmayacağını duyurdu. Öztrak yaptığı açıklamada, "Davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını bildiririz. TOGG Türkiye'nin mobilite teknolojisinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel sektör girişimidir. Doğru yapılan her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce de söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelse seve seve katılır, ayakta alkışlardık. Ancak bu özel günü siyasi şova dönüştürme gayreti içindeler. Davetin Saray'dan gelmesi, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir." dedi.