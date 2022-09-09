CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 100. yıl kutlamalarına katıldı. Kılıçdaroğlu, Tarkan'ın konseri sırasında eşi ve torunuyla çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:

"Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik."