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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolunda başarılar dileyerek, milletin tek yürek olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum. Ay yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın, mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle. Haydi Bizim Çocuklar"

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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