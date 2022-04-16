Kılıçdaroğlu: Helalleşmeye ihtiyacımız var

Osman BAKIR/ SULTANBEYLİ'de düzenlenen Yeni üye katılım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim de kusurlarımız oldu. Ama yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"BİZİM HELALLEŞMEYE VE KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"HERKESİN İNANCI BAŞIMIN ÜSTÜNDE"

"SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK"

"ÖZGÜRCE ELEŞTİRMEK İÇİN CHP'YE OY VERECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, önümüzdeki seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, siz adalet mi, demokrasi mi istiyorsunuz o zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz. Her gencimizin bu ülkenin büyümesinde katkısı vardır. Onlar özgürlük istiyorlar, tweet attıkları zaman başım belaya girer mi diye korkuya kapılmak istemiyorlar. Beni özgürce eleştirebilmeniz için, başıma bir şey gelmeyecektir güvencesine sahip olacağınız için oyunuzu CHP'ye vereceksiniz, rahatça eleştirebileceksiniz" diye konuştu.