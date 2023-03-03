Babacan: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bugün saat 14: 00'te başlayan toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Ali Babacan, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."