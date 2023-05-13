KILIÇDAROĞLU: BAHAR HAVASI İÇİNDE SANDIĞA GİDİN

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 buçuk yıldır sandık güvenliği için çalıştıklarını belirterek, "Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden şimdi bir şey istiyorum.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 buçuk yıldır sandık güvenliği için çalıştıklarını belirterek, "Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden şimdi bir şey istiyorum. Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye'de" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı partilerin liderleri ile Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'ndan önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kalabalığa hitap etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye İYİ Parti kurucularından gazi Hüseyin Özlük ile beraber çıktı ve konuşma yapması için ona mikrofon verdi. Özlü, "Bizden terörist olmaz, bizden Ankara olur. Millet İttifakı'na destek verdiğimiz için terörist yaftasıyla yaftalandırıldık. Fakat onlar aynaya dönüp baktıklarında; Oslo'da teröristlerle masaya oturup 10 tane maddeyi imzaladıklarını, çadır mahkemelerinde 'ben Türk bayrağının altında yargılanmam' diyen teröristleri görecekler. İmralı'da 3 artı 1 ev tahsis edileni, televizyon tahsis edileni görecekler. Aynaya baktıklarında Gaffar Okkan'ı, Gonca Kuriş'i görecekler. Bizi terörist yaftasıyla yaftalayanlar şunu bilsinler ki bizden terörist olmaz. Bizden Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, Türkiye olur" dedi.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'Yİ MUSTAFA KEMAL'İN TÜRKİYE'Sİ YAPACAĞIZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye için çalışacağını belirterek, "Bu ülkenin insanı için birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzel ülkemizi gerçekten ve gerçekten de bütün dünyaya demokrasiyi, demokratik yollarda getiren bir ülke olarak tanıtacağız. Çünkü bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler. Gençleri ve kadınları yürekten kutluyorum. Mustafa Kemal'in başkentindeyiz. Mansur Başkan gerçekten de Ankara'yı, Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için evinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ama şimdi bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ MUSTAFA KEMAL'İN TÜRKİYE'Sİ YAPACAĞIZ'

1,5 yıldır sandık güvenliği için çalıştıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden şimdi bir şey istiyorum. Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye'de. Bir kere daha söz vereyim ben size. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım. ve onların kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Benim saraylarda oturma gibi bir alışkanlığım yok. Saray maray bize vız gelir. Size söz veriyorum. Ankara'nın Seymenleriyle beraber onların şarkıları ve türküleriyle beraber onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. Çankaya Köşkü halkın köşküdür. Çankaya'da mütevazı bir hayat var. Dolayısıyla sizler gibi olacağız. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi dertleneceğim. Sizler gibi sevineceğim" dedi.