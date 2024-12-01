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KİK Zirvesi'nde Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

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Kuveyt'te başlayan 45. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Kuveyt Emiri Gazze'deki durumu 'soykırım' olarak nitelendirerek acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

45. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, üye ülkelerin liderleri ve temsilcilerinin katılımıyla başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda başladı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre açılışta konuşan Kuveyt Emiri Meşal bin Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze Şeridi'nde Filistinlilere düzenlediği saldırıları hatırlattı.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Emir Sabah, Filistinlilere yapılanları "soykırım" olarak niteledi.

Ülkesinin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini kaydeden Kuveyt Emiri, "Filistin halkının uğradığı soykırımı kınıyoruz, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zirvede ev sahibi Kuveyt Emiri Sabah'ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Umman Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said hazır bulundu.

Toplantıda, bölgesel güvenlik, KİK ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel meydan okumalarla mücadelenin yanı sıra Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki gelişmeler ele alınacak.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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