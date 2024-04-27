Kıbrıs gazisi Durmuş Yeter'in cenazesi Beypazarı'nda defnedildi
Kıbrıs gazisi Durmuş Yeter'in cenazesi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Uruş Mahallesi mezarlığında defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve birçok kişi katıldı.
Kıbrıs gazisi Durmuş Yeter'in cenazesi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi.
Yeter'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Uruş Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Yeter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Askerlik Şube Başkanı Oğuz Karacabey, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.