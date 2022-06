Keşan ilkleri yaşamaya devam ediyor - Haberler

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Trakya Kalkınma Ajansının 2021 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında kazanılan "Engelsiz Keşan" projesi Keşan Belediyesi önderliğinde KİSEV (Keşan İyilik Sağlık Vakfı), Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor.

Saat 14.00 sıralarında başlayan törene; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Mahmut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, kurum amirleri, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları, Keşan Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"ONLARI; SOSYAL YAŞAMIN İÇİNDE TUTACAK

PROJELERE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Törende konuşan Helvacıoğlu, çok özel bir yatırımın temelini hep birlikte atıklarını belirterek, "Bu büyük buluşmayı Keşan'ımızda gerçekleştirdikleri ve bizlerle birlikte oldukları için, tüm kurum ve kuruluşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün çok özel bir gün. Biliyorsunuz ki dönemimizde; özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için bu ve benzeri birçok adım atıyoruz. Onları; sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; bir kentin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. İşte tam da bu noktada; bugün bu hayırlı yatırımlardan birisinin daha temelini hep birlikte atacağız. Az önce de söylediğim gibi birazdan; yaklaşık 2 bin 500 m2'lik park alanı, 744 m2'lik kauçuk zemini, 515 m2'lik çim alanı ve 900 m2'lik yaya yolunun olacağı, içerisinde; engelsiz oyun grupları ve spor serilerinin yer alacağı, müzik, hareket, sanat ve zanaat atölyelerini içinde barındıran, kütüphanesiyle, kafesi ve sosyal alanlarıyla birlikte çok özel bir merkezi Keşan'ımıza kazandırmak için çalışmalara başlayacağız."

"İLKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tamamlandığında; titizlikle hazırlanan engelsiz yaşam merkezi ile gururlanacaklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Hani hep diyoruz ya; 'Marka şehir, marka kent olacağız' diye… Dezavantajlılarımıza el uzatmak, onları görmezden gelmemek ve onların dertleriyle kederlenmek de marka kent olabilmenin olmazsa olmazıdır. Özel kardeşlerimiz için yeni ufuklar açacak ve yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı alanları, şehrimize kazandırmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Yolları, kaldırımları, binalarımızı ve kısacası tüm şehrimizi; özel kardeşlerimiz için yeniden dizayn ederken, onların sosyal hayatın içerisinde aktif olarak yer alabilmesi için de çok özel etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Ve görüyoruz ki yaptığımız tüm yatırımlar, etkinlikler, kurslar ve eğitimler, sadece onları mutlu etmekle kalmıyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda; onların toplum için üretir hale gelmeleri, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif başarıları kazanmaları bizleri gururlandırıyor. Onların bu azim ve kararlılıklarıyla da bizlere örnek olduğunu ve bizlere ilham verdiklerini özellikle belirtmek isterim. Aslında onlar bu azim ve kararlılıklarıyla da bize bir şey söylüyorlar; bize, engelli değil, engellenenler oldukları mesajını veriyorlar. 'Artık engellenmek istemiyoruz.' diyorlar! Çalışkanlıklarıyla, önlerine koyulan engellerin kaldırılması gerektiğini gösteriyorlar. Bu mesaj apaçık ortada dururken biz de bu şehirde, onlar için ilkleri yapmaya devam edeceğiz."

KEŞAN'IMIZIN MUTLULUĞUNA MUTLULUK KATMAK İÇİN

ÇALIŞAN HERKESİ KUTLUYORUM"

"Engelsiz Keşan" yolunda, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini dile getiren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Şunu da samimiyet ile söylemek istiyorum; bizim hizmet anlayışımızın, merkezinde insan var. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, insanların mutluluğu ve huzuru için kendini vakfeden bir anlayışımız var. Bu bilinç ve sorumlulukla; 3 yıllık hizmet sürecimiz boyunca, bu özel kardeşlerimiz için de çok önemli adımlar attık. Bu kardeşlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için önemli projeler ürettik. Yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalıştık. Biz yapılan bu çalışmaları, bir lütuf olarak değil uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. İyilik, durgun suyu hareketlendiren ufak bir taş gibidir. Bu anlamda vatandaşlarımızı da bu yatırımlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Keşan'ın tüm bileşenleri ile kurduğumuz; KİSEV gibi aşevi gibi kısık seslerin sesi olma yolunda gayret ve emek sarf ettiğimiz her yatırıma sahip çıkmaya davet ediyorum. Hep dile getirdiğimiz gibi 'birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar.' Hayrı yapmak kadar, o hayra vesile olmak, o hayra sahip çıkmak da mühimdir. O yüzden bu hayırlara, bu yatırımlara ve bu kazanımlara, hep birlikte sahip çıkma vaktidir. Kim Keşan'ımıza, dezavantajlılarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza ve kadınlarımıza hizmet ediyorsa, açık söylüyorum; siyasi parti gözetmeksizin kendisinin arkasında oluruz ve destekleriz. Bunu da buradan deklare ediyorum.Görev süremiz boyunca bu özel kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak önemli projeleri himaye etmeye devam edeceğiz. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış ve çaresiz hissederse, bunun vebali bizim üzerimizdedir. Bu kardeşlerimizi yaşamlarındaki her anda hiçbir zorluk yaşamadan, aktif olarak hayatlarını sürdüren bir konuma getirmeden, hiçbirimize durmak ve dinlenmek yok. Keşan'ımızın mutluluğuna mutluluk katmak için çalışan herkesi kutluyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin Keşan'ımıza kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Toplumun her kesiminde bu hassasiyetin oluşmasını temenni ediyor, hayallerin engelsiz olduğu yarınlar diliyorum. Engelsiz Yaşam Merkezimiz Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

"HEM KEŞAN'A HEM DE ÇEVRESİNE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE"

Daha sonra söz alan Mahmut Şahin ise Trakya ve Keşan için yeni bir başlangıcın arifesinde oldukların altını çizerek, "Keşan Belediye Başkanımız ve ekibi ile Keşan'a ne yapabileceğimize dair farklı projeler üzerinde konuştuk. 4-5 proje üzerinde hemfikir kıldık. Bunlardan bir tanesi de 'Engelsiz Yaşam' projesiydi. Bu kapsamda birçok yer gezdik. Özel kardeşlerimize uygun bir yerde uzun vadede hizmet edecek bir yer bulmak için çalıştık. Çalışmalarımız sonrasında bu alanı bulduk. Onları üretime, sosyal hayata katacak bir çalışma ortaya koyduk. Bu özel kardeşlerimizle Keşan'ın tanıtımı için hediyelik eşya tasarımını yapsınlar, üretimini yapsınlar istedik. Yapılan üretimi anlaştığımız zincir marketlere veya turistik alanlarda satsınlar hem ailelerine hem de kendilerine ekonomik kazanç sağlasınlar. Bugün burada temel atma törenindeyiz. 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde proje tamamlandığında burada 14 kardeşimiz çalışacak. Yine tüm özel kardeşlerimizin sağlık ve rehabilitasyonları konusunda ciddi parkurlar olacak. Hem Keşan'a hem de çevresine örnek olacak bir proje. Projenin hazırlanmasından bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ KURULMUŞ"

Temel atma töreninde son olarak söz alan Vali Kırbıyık, projenin önemine dikkat çekerek; şu ifadelere yer verdi: "Bu proje engelli vatandaşlarımıza bir iş sağlamaktan daha öte anayasal bir sorumluluğu yerine getirmektir. Anayasamızda devletimizin 4 prensibinden birisi de sosyal devlet olma ilkesidir. Yine eşitlik ilkesi tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Bizlerin temel görevlerinden bir tanesi kamu hizmetlerinden tüm vatandaşlarımızın herhangi bir engel, kısıtlama olmadan en üst seviyede yararlanmalarını temin etmektir. Dolayısıyla bu park da bu amaca hizmet edecek önemli faaliyetlerden bir tanesi olacak. Güzel bir iş birliği kurulmuş. İnşallah bunun en kısa sürede neticelendirilmesi de temel beklentilerimiz arasında. Yıl sonunda da inşallah açılışını yapacağımızı umut ediyorum. En kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

