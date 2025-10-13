Keşan'da Saros Gastronomi Merkezi Açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Trakya Kalkınma Ajansı ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oluşturulan Saros Gastronomi Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki merkezin açılışında, coğrafi işareti olan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki çeltiğin büyük bir kısmının Edirne ve İpsala ilçesinde yetiştirildiğini belirten Sezer, "Satır etimiz, Mahmutbey kuru fasulyemiz, Korudağ balımız gibi birbirinden değerli ürünümüz var ancak Türkiye'de tanınırlıkları ve marka değerleri yok. Edirne'ye mal olmuş, Edirne'de yapılan, Türkiye'de ve dünyada tanınan markamız bir tava ciğerimiz var onun dışında da ürünümüz yok. Bu vesileyle hem pişireceğiz, hem üreteceğiz hem de bunların sunumlarıyla beraber tanıtımlarını yapacağız." dedi.

Vali Sezer, Edirne'nin her alanda potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Program öncesi OSB'leri ziyaret ettiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'ye 4 yeni OSB kurulacak, birçok istihdam alanı oluşacak. Türkiye'nin en katma değerli ürünleri burada üretilecek, ticaretimiz artacak. Bunun hem turizme hem de diğer sektörlere faydası olacak. Ama hemen yanı başımızda bir Saros Körfezimiz var. Nitelikli işletme sayısı kısıtlı ve nitelikli işletmecilerimizin mustarip olduğu konu var, çalıştıracak eleman bulamıyorlar.

Gastronomi merkezlerinde yetişecek aşçı ve şefler nitelikli işletmelerin taleplerini karşılayacak. Saros önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en önemli turizm akslarından olacak. Ona göre altyapı çalışmalarını hızlandıracağız."

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da bölgenin nitelikli eleman sorunlarına çözüm arayarak meslek liseleri için global ve yenilikçi projelere imza attıklarını anlattı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise bölgenin kalkınmasına katkı sunmak için turizm amaçlı projelere destek verdiklerini belirtti.

Saros Gastronomi Merkezi Projesi'yle bölgenin gastronomi alanını daha görünür kılmayı amaçladıklarını anlatan Şahin, aşçı ve şef adayı öğrencilerin de merkezde deneyim kazanarak mesleğe hazırlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, protokol üyeleri ve öğrencilerle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Mutfakta önlük giyen Sezer, öğrencilerle İpsala mantısı ve nişan kurabiyesi yaptı.

Merkezin açılışına katılanlara Mahmutbey kuru fasulyesi ve İpsala pirincinden yapılan pilav ikram edildi.