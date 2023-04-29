Keşan'da husumetli olduğu kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca çıkan tartışmada ruhsatsız tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde husumetlisi Ertuğrul Ç.'yi (42), tabancayla vurarak ağır yaralayan Murat Serbes (38), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde meydana geldi. Murat Serbes, aralarında husumet olan Ertuğrul Ç. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Serbes, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ertuğrul Ç.'yi sağ bacağı ve belinden vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaya olarak kaçan Murat Serbes, polis tarafından olay yeri yakınında yakalanıp, gözaltına alındı. Serbes'in üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Serbes, çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.