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Keşan'da Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Keşan'da Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle kapatılan büyükbaş canlı hayvan pazarı, aşılamaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Kaymakamlık, hayvan hareketi kısıtlamalarını kaldırdı.

EDİRNE'de, Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan, koyun-keçi çiçeği ile şarbon hastalıkları nedeniyle geçen eylülde kapatılan Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği büyükbaş canlı hayvan pazarı, bugün yeniden kuruldu.

Keşan ilçesinde eylül ayında görülen koyun-keçi çiçeği ve şarbon hastalıkları nedeniyle kaymakamlık tarafından köy, belde ve mahallelerde, meralara ve meralardaki su kaynaklarıyla çeşmelere hayvanların salınması ve her türlü hayvan hareketi yasaklanırken, canlı hayvan pazarı da kapatıldı. Bu süreçte Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy, belde ve mahallelerde hastalığa karşı hayvanların aşılanması tamamlandı. Hastalığın ortadan kalkmasıyla, kaymakamlığın meralara ve meralardaki su kaynaklarıyla çeşmelere hayvanların salınması ve hayvan hareketi yasağı da kaldırıldı. Geçen eylül ayında kapatılan Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği büyükbaş canlı hayvan pazarı da bugün yeniden kuruldu.

Keşan Ticaret Borsası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Veteriner hekimimiz Fatih Okur ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli veteriner hekimi Ali Akkır ile beraber pazarımıza gelen hayvanların kontrollerini sağladık. Üyelerimizle ve üreticilerimizle bir araya gelen veteriner hekimlerimiz istişarelerde bulunarak, pazarımızın hayırlı olmasını dilediler. Pazarımıza gelen üyelerimize ve üreticilerimize karantina dönemi sürecinde gösterdikleri emeklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür eder, hayırlı ve bereketli satışlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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