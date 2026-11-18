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Keşan'da kemirgenlere karşı mücadele kapsamında ilçe genelindeki rögar ve metruk binalarda ilaçlama çalışması yapılıyor.

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vektörle mücadele ekipleri kış aylarının gelmesiyle kemirgenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirli periyotlarla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezindeki rögarlar ve metruk binalarda kemirgenlere karşı mücadele yürütüyor.

Keşan'da Rasim Ergene İlkokulu ziyaret edildi

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ve beraberindeki heyet, Rasim Ergene İlkokulunu ziyaret etti.

Ara tatil döneminde gerçekleştirilen ziyarette Kemik'e, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz eşlik etti.

Ziyarette okul idaresiyle bir araya gelen heyet, okulun mevcut durumu, eğitim öğretim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret sona erdi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasının 68. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasının 68. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

17 Kasım 1958'de kurulan odanın yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törene, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik de katıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin ekonomik ve ticari hayatına 68 yıldır katkı sunan odanın kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtilerek, emeği geçen yöneticilere, üyelere ve çalışanlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA