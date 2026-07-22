Kerküklüler, Irak hükümetinin yolsuzlukla mücadele adımlarından umutlu

Irak'ın Kerkük kentinde halk, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin başlattığı yolsuzlukla mücadele adımlarının ülkenin kalkınmasına ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklüler, uzun yıllardır devletin farklı kurumlarındaki yolsuzlukların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek, hükümetin attığı adımları desteklediklerini ve mücadelenin kesintisiz sürdürülmesini istediklerini ifade etti.

"Yolsuzlukla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerekiyor"

Kerküklü Ahmet Önder, hükümetin yolsuzlukla mücadele yönündeki adımını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu adımın daha önce atılması gerektiğini belirten Önder, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır devletin tüm kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk devam ediyor. Yolsuzluklar nedeniyle hükümetler yıllık bütçeleri belirlemekte dahi zorlanır hale geldi. Bu mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerekiyor."

Irak'ın artık kalkınmaya büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Önder, son dönemde yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonları olumlu bulduğunu dile getirdi.

"Bu adım Irak'ı ekonomik sıkıntılardan kurtaracak"

Kerküklü Abdullah el-Ubeydi ise yolsuzlukla mücadele adımlarının geç atılmış olmasına rağmen umut verici olduğunu söyledi.

"Irak ekonomisi çok zor durumda ve kötüye gidiyor. Bu gidişata dur demek için atılan adımlar hepimizi mutlu etti." diyen Ubeydi, hükümeti desteklediklerini belirtti.

Yaklaşık bir ay içinde yolsuzluk yoluyla elde edilen milyonlarca doların ele geçirilmesini "mükemmel ve önemli bir iş" olarak nitelendiren Ubeydi, operasyonların herhangi bir ayrım gözetmeksizin sürdürülmesinin ülkede adaletin sağlandığına dair önemli bir işaret olduğunu söyledi.

Ubeydi, özellikle 2003'ten bu yana birçok hükümetin yolsuzlukla mücadele sözü verdiğini ancak bu konuda yeterli adım atılmadığını belirterek, yeni hükümetten yolsuzlukla mücadele operasyonlarının genişletilmesini istedi.

Ubeydi, Irak'ın tamamının Zeydi hükümetini desteklediğini dile getirdi.

"Yeni hükümete güveniyoruz"

Kerküklü Lokman el-Ubeydi de hükümetin attığı adımların Irak halkına güven verdiğini belirterek, Zeydi hükümetine destek verdiklerini ifade etti.

Yolsuzlukla mücadele operasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının, yolsuzluğa karışan kişiler için bir kabus olduğunu söyleyen Ubeydi, halkın da bu sürece katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ubeydi, yolsuzluğun önüne geçilmesi halinde ekonominin düzeleceğine ve işsizlik sorununun biteceğine inandığını belirterek, bu sayede bütçe sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.