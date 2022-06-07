Keplerini atıp okullarıyla vedalaştılar - Haberler

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Keplerini atıp okullarıyla vedalaştılar

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel
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Keplerini atıp okullarıyla vedalaştılar Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, 12. sınıf öğrencilerini düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı.

Keplerini atıp okullarıyla vedalaştılar

KOCAELİ - Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, 12. sınıf öğrencilerini düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı.

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, görkemli bir mezuniyet töreniyle 12. sınıf öğrencilerini uğurladı. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde düzenlenen organizasyonda, 59 tane 12. sınıf öğrencisi okuluyla vedalaştı. Bayrak flama töreninden, yaş kütüğüne plaka çakılması gibi pek çok ritüelin yerine getirildiği törende, öğrencilerin velileri de yer aldı Çocuklarının mezuniyet törenini izleyen veliler hem coşkulu hem duygulu anlar yaşadı.

"Gençlerin başarıları ülkemizin gurur kaynağı olacaktır"

Törende konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı, "Saygıdeğer veliler sizlerden emanet olarak aldığımız çocuklarımızı, tüm eğitimci arkadaşlarımızla birlikte özgüveni yüksek bireyler olarak sizlere teslim etmekten dolayı çok mutluyuz. Atatürk geleceği sizlere emanet ederek bu mesajı sizlere vermiştir. Siz gençlerin başarıları ülkemizin gurur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aynı anda mezuniyet keplerinin atılmasıyla tören sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

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