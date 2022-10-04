Kenyalılar, Uganda Devlet Başkanı'nın oğlunun sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi

Kenyalılar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın sosyal medyada, Uganda ordusunun Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin "şakacı" paylaşımına ateş püskürdü.

Sık sık tepki çeken sosyal medya paylaşımları yapan ve Uganda ordusunda Korgeneral olan Kara Kuvvetleri Komutanı Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." ifadesini kullandı.

Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını belirten Kainerugaba, iki ülkenin "Doğu Afrika'yı Büyük Yapmak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı." paylaşımında bulundu.

Ugandalı ve Kenyalı sosyal medya kullanıcıları, Kainerugaba'ya "Twitter'dan uzak durması ve paylaşım yapmaması" çağrısı yaptı.

Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici tweetler atmıştı.