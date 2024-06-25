Kenya'da vergi zammı protestosunda 5 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nı protesto edenlerin başkent Nairobi'de düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti. Tasarıya karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, meclis binasına girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ellerinde bayrak ve afişlerle yürüyen göstericiler ana caddeleri trafiğe kapatıp, meclis bahçesine girerek bazı araçları ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis çevresi kontrol altına alındı.

DEVLET BAŞKANINDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Kenya'da gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan beri ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor. Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.