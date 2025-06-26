Kenya'da Polis Şiddetinde 16 Ölü

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Kenya'da polis şiddetine son verilmesi ve daha iyi yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Ülkede tekrar eden şiddet olayları ve tartışmalı vergi yasası, protestoların büyümesine yol açtı.

Kenya'da polis şiddetine son verilmesi ve daha iyi bir yönetim talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede 2024'te vergi yasasına karşı düzenlenen eylemlerin yıl dönümünde yapılan polis şiddeti ve kötü yönetim karşıtı protestolarda 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece protestolarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, 23 şehirde düzenlenen protestolar sırasında birden fazla mağazadan hırsızlık yapıldığını ifade etti.

Kenya'da tartışmalı "Vergi Yasası"na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Yerel basın ve insan hakları kuruluşlarına göre, 2024'te vergi yasasına karşı yapılan, onlarca kişinin öldüğü eylemlerin birinci yıl dönümünde başkent Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Nyahururu ve Machakos dahil olmak üzere 23 şehir ve bölgede gösteriler yapılmıştı.

Ülke genelindeki protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

25 Haziran 2024'te vergi artışlarını içeren yasa tasarısına karşı on binlerce kişi sokağa dökülmüş, protestolar sırasında meclis binası basılmış ve polisin açtığı ateş sonucu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Olaylar, Başkan William Ruto'ya yönelik istifa çağrılarına ve kabinede ciddi değişikliklere neden olmuştu. Ruto, Temmuz 2024'te kabine üyelerinin çoğunu görevden almış ve daha kapsayıcı bir yönetim sözü vermişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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