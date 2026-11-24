(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, COP31'de fosil yakıt lobilerinin etkili olduğunu belirterek, "Enerjiyle doğrudan ve dolaylı ilgili neredeyse bütün şirketlerin yığıldığı bir toplantıdan bir şey beklemek acemiliktir" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan "Komüist Bakış" programında COP31'de yaşananlara değinerek, şunları kaydetti:

"İklimle ilgili çelişkiler çok birikti. Fosil yakıtlara ilişkin kavga çok sertleşmiş durumda. Üstelik bu kavganın ortasından bir de İran'la bir gerilim yaşanıyor. Bu kadar farklı çıkarların olduğu bir dünya var. Devletler katılıyor buraya. ABD resmi heyet yollamadı ama 100'ün üzerinde Amerikalı vardı, bunlar lobi faaliyetine geldiler. Ağırlıklı olarak fosil yakıt yanlısı, yani petrol yanlısı bir lobi yapmak üzere geldiler.

Sponsorlar da büyük şirketler. Türkiye'den bazı şirketlerse resmi ortak konumundaydı. Koç, Sabancı, Garanti Bankası, Cengiz Holding gibi... Yani çok büyük aktörden söz ediyoruz. Bunların olduğu ve enerjiyle doğrudan ve dolaylı ilgili neredeyse bütün şirketlerin yığıldığı bir toplantıdan bir şey beklemek, acemiliktir.

Burada da enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Hakan Fidan toplantıya gelen devletlerin üst düzey çok sayıda temsilcisiyle görüşmeler yaptı ama zirvenin konusuna hiç girmedi, kenara çekildi."

ABD-Rusya-Çin zirvesine ilişkin Okuyan, "Dünyada büyük bir savaş tehlikesi var. Üç liderin yan yana gelmesi bu tehlikeyi bir gram olsun aşağı çektiyse iyi bir şeydir. Ama orada hiçbir sorun çözülemez. Ukrayna'daki savaşın hemen bitirilebileceği düşünülüyor, bitemez. Zelenskiy'e tokadı atacaklar, Ukrayna'nın fiilen Rusya'nın eline geçmiş bölgeleri, artı henüz geçmemiş bölgeleri Rusya'ya verilecek. Bu kadar basit mi? Dünyadaki kavga çok derin. İki kişi, üç kişi yan yana gelip el sıkışınca çözülmüyor" dedi.

"BİLAL ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN İÇ POLİTİKASINDA SİYASİ BİR FİGÜR"

Okuyan, Bilal Erdoğan'ın iki gün süren Lübnan ziyaretine değinerek, şunları söyledi:

"Bilal Erdoğan Türkiye'nin iç politikasında bir siyasi figür. Adı açık bir şekilde Tayyip Erdoğan sonrası lider, cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor ve AKP içindeki taraflaşmada Hakan Fidan karşısındaki güç odağı olarak görülüyor. Bunda gizlisi saklısı yok, bu bizim uydurmamız değil, zaten yazılıp çiziliyor. Fidan, Erdoğan sonrası liderlik mücadelesinde öne çıkan bir isim olmasının yanı sıra şu anki Dışişleri Bakanı. Birden fazla kez Hakan Fidan'ın alanına girildi. Akın Gürlek girdi, Bilal Erdoğan da giriyor. Bu önemsenmesi gereken bir şey.

Bilal Erdoğan çok ciddi yelpazede görüşme yaptı. Yani önemsiz değil bu görüşmeler. Lübnan'ın iç siyasetinde Hizbullah'ın etkisini kırmaya dönük sistematik bir çaba var. Bu çaba dışarıda kimler tarafından destekleniyor? ABD, İsrail ve bölge ülkeleri ve Türkiye yani Suriye'de Esad'ı deviren güç Lübnan'da da Hizbullah'ı etkisizleştirmeye çalışıyor. Yok edemiyorlar. Çünkü Hizbullah da Lübnan'da hem iktidar hem değil. Yani ilginç bir konum var. Türkiye'nin bu Lübnan siyasetindeki önemli aktörlerle temasları ülkenin iç dengeleri açısından önemli."

Okuyan, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin de şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın iktidar partisinin ve bazı resmi kurumlarının yayımladığı açıklamalar yenilir yutulur açıklamalar değildi. Ardından bazı kişilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi geldi. Azerbaycan çok sert girdi. 'Biz büyük ülkeyiz, tek millet iki devletiz ama himaye ediyoruz' yaklaşımını Azerbaycan reddediyor. 'Nüfusumuz az olabilir ama bizim de kendi planlarımız, stratejimiz, tercihlerimiz ve avantajlarımız var' diyor.

"AZERBAYCAN TÜRKİYE'NİN KÜÇÜK KARDEŞİ OLMAYI KABUL ETMEZ"

Ne o avantajlar? 1995-2025 arasındaki 30 yıllık dönemi alalım. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarından daha fazla. SOCAR başlı başına devasa bir şey. Türkiye'nin enerji üretiminde, rafinasyonda, dağıtımda, liman işletmeciliğinde dev bir yapı. Bunun yanında daha az bilinen, Aliyev'in iki kızının yüzde 70 civarında ortaklığı olan PAŞA Holding var, finans ve bankacılık alanında. Yani Azerbaycan ciddiye alınması gereken bir güç. Azerbaycan, Türkiye'nin küçük kardeşi olmayı kültürel, ekonomik, siyasi nedenlerle de kabul etmez. Aliyev de böyle birisi, aile böyle. Taviz vermezler.

Ortada bir başarısızlık var. Çünkü Azerbaycan çok sert tepki verdi ve yumuşatan, geri adım atan taraf Türkiye oldu. Madem konu başörtüsü yasağıydı, ki bence değil, geri adım attılar mı? Hayır. Ortak açıklama yapıldı, 'kardeşiz' denildi ama bu arada, belki yatıştıktan sonra, önemsenmesi gereken başka bir şey oldu. İngiltere ile Azerbaycan 12 Kasım'da stratejik ortaklık anlaşması ilan etti. Azerbaycan Türkiye'ye şunu da demiş oldu: 'Seninle yakın ilişkim, kardeşlik ilişkim, stratejik ortaklığım var. Ama benim en az senin kadar güçlü İsrail'le ve İngiltere'yle de ilişkim var.'"

Kaynak: ANKA