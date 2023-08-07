Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piknik yapmak için çaya giden kişiler, suyun yükselmesiyle bir adacıkta mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 5 kişiyi kurtardı.