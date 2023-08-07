Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piknik yapmak için çaya giden kişiler, suyun yükselmesiyle bir adacıkta mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 5 kişiyi kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kelkit Çayı kenarına piknik yapmak için giden Umutcan Bulut, Yusuf Say, Ahmet, Özlem ve Eymen Yekta Arslantaş, Yeni Mahalle yakınlarında suyun yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri botla çaya girerek yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 5 kişiyi kurtardı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel