Keçi, öğrencileri takip ederek okula girdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir keçinin öğrencileri takip ederek okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi ilçesine bağlı Düzova İlk ve Ortaokulu öğrencilerini, okula gittikleri sırada sürüsünden ayrılan bir keçi takip etti. Keçiden korkan bazı öğrenciler, okula doğru koştu. Keçi de, öğrencilerin arkasından okula girdi. Keçi okul personeli tarafından dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.