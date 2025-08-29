Kazakistan ve Tacikistan Orta Asya İşbirliğini Güçlendiriyor

Kazakistan ve Tacikistan, Orta Asya'nın çıkarlarının her zaman ön planda tutulmasına vurgu yaptı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu Tacikistan'ın daveti üzerine ülkenin başkenti Duşanbe'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Nurtleu, burada Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.

Rahman, Tacik-Kazak stratejik ortaklığı ve ittifakının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgesel işbirliğini derinleştirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini belirtti.

Görüşmede, taraflar, Orta Asya bölgesinin birliğinden, komşular arasında dengeli ve öngörülebilir ilişkiler kurulmasından yana olduklarını teyit ederek bölgesel çıkarların her zaman ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca görüşmede, Rahman, 21. yüzyılda Orta Asya'nın kalkınmasını hedefleyen "Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Anlaşmanın Tacikistan tarafından da onaylanması ise bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada yeni bir aşamayı başlatan tarihi olay olarak nitelendirildi.

26 Ağustos'ta Astana'yı ziyaret eden Tacikistan Parlamentosu üst kanadı Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edilmişti.