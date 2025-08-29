Kazakistan ve Tacikistan Orta Asya İşbirliğini Güçlendiriyor

Kazakistan ve Tacikistan Orta Asya İşbirliğini Güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Tacikistan'da düzenlediği toplantıda, Orta Asya'nın çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık güçlendirilerek bölgedeki işbirliği derinleştirildi.

Kazakistan ve Tacikistan, Orta Asya'nın çıkarlarının her zaman ön planda tutulmasına vurgu yaptı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu Tacikistan'ın daveti üzerine ülkenin başkenti Duşanbe'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Nurtleu, burada Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.

Rahman, Tacik-Kazak stratejik ortaklığı ve ittifakının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgesel işbirliğini derinleştirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini belirtti.

Görüşmede, taraflar, Orta Asya bölgesinin birliğinden, komşular arasında dengeli ve öngörülebilir ilişkiler kurulmasından yana olduklarını teyit ederek bölgesel çıkarların her zaman ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca görüşmede, Rahman, 21. yüzyılda Orta Asya'nın kalkınmasını hedefleyen "Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Anlaşmanın Tacikistan tarafından da onaylanması ise bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada yeni bir aşamayı başlatan tarihi olay olarak nitelendirildi.

26 Ağustos'ta Astana'yı ziyaret eden Tacikistan Parlamentosu üst kanadı Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

15 bin öğretmen ataması yapıldı
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.