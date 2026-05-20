Kazakistan ve Kenya ilişkilerinde yeni dönem

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun Kazakistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Kenya Devlet Başkanı Ruto için karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Tokayev ve Ruto, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel işbirliği ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tokayev, Kenya'nın Afrika kıtasındaki önemli ve güvenilir ortaklardan biri olduğunu belirterek, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Kenya'nın son yıllarda finans, tarım ve lojistik alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini aktaran Tokayev, ülkenin uluslararası alandaki etkinliğinin giderek arttığını belirtti.

Geçen yıl Kazakistan'ın Nairobi'de büyükelçilik açtığını hatırlatan Tokayev, bunun, ülkesinin Afrika ile ilişkileri güçlendirme politikasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tarafların ulaştırma, tarım, sanayi, bilgi teknolojileri ve turizm alanlarında ortak projeler konusunda anlaşmaya vardığına dikkati çeken Tokayev, iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi.

Tokayev ayrıca, Kazakistan'ın tahıl ve tarım ürünlerinin Afrika pazarına ulaştırılmasında Mombasa Limanı'nın kullanımının ele alındığı bilgisini paylaştı.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin kurumsal yapıya kavuşturulması amacıyla "Kazakistan-Kenya İş Konseyi" kurulmasının önerildiğini ifade eden Tokayev, Kenya tarafının, Kazakistan'ın e-devlet, yapay zeka ve uzay teknolojilerindeki deneyimine ilgi gösterdiğini aktardı.

Ruto ise görüşmelerin yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, Kenya'nın Kazakistan'ı Orta Asya ve Avrasya'ya açılan stratejik bir ortak olarak gördüğüne değindi.

Kenya'nın da Kazakistan için Doğu ve Orta Afrika'ya erişim sağlayacak bir merkez olabileceğini söyleyen Ruto, Mombasa Limanı ve Lamu Limanı'nın bölgesel ticaret için önemli lojistik merkezleri olarak kullanılmasını önerdiklerini vurguladı.

Görüşmelerin ardından liderlerin huzurunda iki ülke arasında dijitalleşme, ulaştırma, turizm, madencilik, uzay teknolojileri ve finans alanlarını kapsayan altı ayrı işbirliği belgesi imzalandı.