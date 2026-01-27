Kazakistan ile İsrail arasında vizesiz seyahat için niyet muhtırası imzalandı

Kazakistan ile İsrail hükümetleri arasında, karşılıklı turizmin geliştirilmesi amacıyla ulusal pasaport hamillerinin vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına yönelik niyet muhtırası imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında taraflar, siyasi diyaloğun mevcut durumu ve geliştirilme perspektiflerini, ticari-ekonomik ve yatırım ilişkilerini, turizm alanındaki işbirliğini, ayrıca bilim, eğitim ve sağlık alanlarında deneyim paylaşımını ele aldı.

Kazak Bakan Köşerbayev, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin Nisan 1992'de tesis edildiğini hatırlattı.

Köşerbayev, söz konusu tarihten bu yana karşılıklı saygı ve güvene dayalı kapsamlı bir işbirliği inşa ettiklerini belirterek "Siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler kaydettik. Mevcut Astana ziyaretiniz ise ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşımaya yönelik karşılıklı ilgimizin bir göstergesidir." dedi.

Bakan Köşerbayev, görüşmede, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen "iki halk için iki devlet" ilkesine dayalı Filistin meselesinin çözümüne verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da karşılıklı ilgi alanlarının tüm yelpazesinde işbirliğinin genişletilmesine hazır olduklarını teyit ederek ikili ekonomik ve kültürel-insani bağların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Saar, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ileri görüşlü ve geleceğe dönük politikasını büyük takdirle karşıladıklarını ve bu ortaklığın potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade ederek "Kazakistan bizim güvenilir bir ortağımızdır." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı

Bakanlar, ayrıca görüşmeler kapsamında Kazakistan ile İsrail dışişleri bakanlıkları arasında 12. Siyasi İstişareler Toplantısı düzenlendi.

Orta Doğu'da barışçıl çözümün teşvik edilmesine ve güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimler de dahil olmak üzere, uluslararası ve bölgesel gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda, özellikle Kazakistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu faaliyetlerine katılımı ile Abraham Anlaşmaları çerçevesindeki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda bakanlar, Kazakistan ile İsrail hükümetleri arasında karşılıklı turizmin geliştirilmesi amacıyla ulusal pasaport hamillerinin vizeden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasına yönelik niyet muhtırasını imzaladı.

İkili diplomatik ilişkiler

Kazakistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 10 Nisan 1992'de tesis edildi.

Aynı yıl İsrail'in Kazakistan'da Büyükelçiliği, 1996'da ise Kazakistan'ın İsrail'de Büyükelçiliği açıldı.

Bu ziyaret, Saar'ın Astana'ya ilk resmi ziyareti ve son 16 yılda bir İsrail dışişleri bakanının Kazakistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.